Вставь пропущенное число в окошко так, чтобы равенство стало верным. x−148=252
Математика
Вставь пропущенное число в окошко так, чтобы равенство стало верным. x−148=252
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х-148=252. х=252+148 х=400 ----------------- 400-148=252 252=252
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