Представьте себя врачем волшебной больницы в которой лечат от лени грусти плохог?? настроения. придумайте рецепт чтобы помочь людям избавиться от этих болезней

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Представьте себя врачем волшебной больницы в которой лечат от лени грусти плохог?? настроения. придумайте рецепт чтобы помочь людям избавиться от этих болезней

Автор: Гость