Представьте в виде многочлена: 5а^2(4^3-a^2+1) (3с-х)(2с-5х) (3a+2b)^2
Алгебра
Представьте в виде многочлена: 5а^2(4^3-a^2+1) (3с-х)(2с-5х) (3a+2b)^2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5а^2( 4^3-а^2+1)=320а^2-5а^4+5а (3с-х)(2с-5х)=6с^2-15сх-2сх+6х^2=6с^2-13сх+6х^2 (3а+2в)^2=9а^2+12ав+4в^2
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