Представте в виде суммы произведения а)(х+у)х4 б)(2а-b)х5 ПЖЖЖ СРОЧНО!СПС ЗАРАНИЕ!
Математика
Представте в виде суммы произведения а)(х+у)х4 б)(2а-b)х5 ПЖЖЖ СРОЧНО!СПС ЗАРАНИЕ!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Раскрываем скобки а) (Х+У*4 = 4*Х + 4*У б) (2а - b)*5 = 10a - 5b
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