Представте в виде суммы произведения а)(х+у)х4 б)(2а-b)х5 ПЖЖЖ СРОЧНО!СПС ЗАРАНИЕ!

Математика
Представте в виде суммы произведения а)(х+у)х4 б)(2а-b)х5 ПЖЖЖ СРОЧНО!СПС ЗАРАНИЕ!
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Раскрываем скобки а)  (Х+У*4 = 4*Х + 4*У б)  (2а - b)*5 = 10a - 5b
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Пожалуйста решите уравнение: 3*(х+0.5)=10*(0.8-х)
Ответить
Геометрия
Даны равнобедренные треугольники АВС И АДС имеют общее основание АС . Докажите чт?? угол ВАД равен углу ВСД.
Ответить
Алгебра
Номер 95,96 помогите пожалуйста кто нибудь пожалуйста помогите пожалуйста мне
Ответить
Математика
В книге 4 рассказа 1 рассказ занимает 17 страниц второй в 3 раза больше в третьем на 15 страниц чбольше чем во второй . сколько страниц занимает 4 ...
Ответить
Математика
Помогите номер 189 ПОЖАЛУЙСТА!
Ответить