Преобразуй запесь .Придумай из слов словосочитания а из словосочитаний предложения Чистая,воздух-... ... Зеленая,лесточки-... ... Пение,птицы-... ... Чюда,природа-... ...

Русский язык
Преобразуй запесь .Придумай из слов словосочитания а из словосочитаний предложения Чистая,воздух-... ... Зеленая,лесточки-... ... Пение,птицы-... ... Чюда,природа-... ...
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Чистая,воздух - чистый воздух. В горах был очень чистый воздух.  Зеленая,листочки - зеленые листочки. В апреле на деревьях появляются зелёные листочки.  Пение,птицы - пение птиц . Ранним утром  можно услышать пение птиц. Чуда,природа - чудо природы.Ниагарский водопад ночью - это истинное чудо природы.
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