При горении 200г вещества выделилось 2,8 МДж энергии.Что это за вещество ?

Физика
При горении 200г вещества выделилось 2,8 МДж энергии.Что это за вещество ?
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Гость:
Скорее всего порох, но я не уверенна
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