Перед вами фрагмент космического снимка поверхности земного шара. Напишите как м??жно больше объектов, показанных на снимке
География
Перед вами фрагмент космического снимка поверхности земного шара. Напишите как м??жно больше объектов, показанных на снимке
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А фрагмент то где?) м?
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