X умно женное на 43 равно 43 деленное на икс
Математика
X умно женное на 43 равно 43 деленное на икс
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
43x = 43/x 43x² = 43 x² = 43:43 x² = 1 x = ±1
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