Химия,спасайте,братцы.
Химия
Химия,спасайте,братцы.
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F со степенью окисления -1Na со степенью окисления +1O со степенью окисления -2Al со степенью окисления +3 K+1 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6Sr2+ 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 5p2Br-1 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6Se 2- 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6
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