При каких значениях переменной имеет смысл выражение?
Алгебра
При каких значениях переменной имеет смысл выражение?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Подкоренное выражение имеет 2 корня: подкоренное выражение не должно быть <0 И ещё переменная m≠5,т.к. делить на 0 нельзя значит подходит m1 :) Вот и всё)
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