Решить уравнения: 7x+1=8x+9; 4+25y=6+24y; 4x+7=-3+5x; 6,9-9x=-5x-33,1; -9a+8=-10a-2; -12y-3=11y-26; 11-5x=12-6x; 6-2x=8-3x; 4,7-8x=4,9-10x; -27x+220=-5x; -2x+16=5x-19; 3(4x-8)=3(x-2); -5(0,8x-1,2)=-x+7,2; 7a=-310+3a; 25-3x=9-5x...
Математика
Решить уравнения: 7x+1=8x+9; 4+25y=6+24y; 4x+7=-3+5x; 6,9-9x=-5x-33,1; -9a+8=-10a-2; -12y-3=11y-26; 11-5x=12-6x; 6-2x=8-3x; 4,7-8x=4,9-10x; -27x+220=-5x; -2x+16=5x-19; 3(4x-8)=3(x-2); -5(0,8x-1,2)=-x+7,2; 7a=-310+3a; 25-3x=9-5x; -5(3x+1)-11=-16.
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Гость:
Вот так вот. есь че проверь
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