Сделаете пожалуйста номер 1. поставьте только действия.здесь 6 действий.
Математика
Сделаете пожалуйста номер 1. поставьте только действия.здесь 6 действий.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сначала выполняются действия деления и умножения. Потом сложение и вычитание. Если есть скобки, то сначала в них и по той же схеме. Т.е. 1) умножение в скобках 2) вычитание в скобках 3) умножение вне скобок 4) 5) 6) сложение и вычитание, слева направо, по порядку П.С. Насколько я помню
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