При каком значении n дробь будет несакратимой? 1) n/12 2) n/15 3) n/16 4) n/20 плизз прошу дам 10 ??алл умаляю

Гость: Гость:

1) при n =1, 5, 7, 11 2) при n=1, 2, 4, 7, 8, 11, 13, 14 3) при n=1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 4) при n=1, 3, 7, 9, 11, 13, 17, 19