При какрм условии лис Смирре пообещал не тргать гусей? Согласилось ли гуси на это ??словие?

Литература
При какрм условии лис Смирре пообещал не тргать гусей? Согласилось ли гуси на это ??словие?
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Гость:
Всё про США.Напишите мне пожалуйста!!!
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