При митозе из одной диплоидной материнской клетки образуется 1. 1 дочерняя диплоидная клетка 2. 2 дочерние диплоидные клетки 3. 2 дочерние гаплоидные клетки 4. 4 дочерние гаплоидные клетки

Биология

При митозе из одной диплоидной материнской клетки образуется 1. 1 дочерняя диплоидная клетка 2. 2 дочерние диплоидные клетки 3. 2 дочерние гаплоидные клетки 4. 4 дочерние гаплоидные клетки

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