При обжиге минерала пирита, содержащего 90% FeS2 получено 22, 4 л оксида серы (IV). Опреде??ите: а) массу израсходованного пирита б) массу образовавшегося оксида (III)

Химия
При обжиге минерала пирита, содержащего 90% FeS2 получено 22, 4 л оксида серы (IV). Опреде??ите: а) массу израсходованного пирита б) массу образовавшегося оксида (III)
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Гость:
Если где-то непонятно могу расписать
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