При установке забора рабочие вкопали 9 столбов на расстоянии 2 метров друг от друг?? Какой длины будет забор сделай к задаче чертеж

Математика
При установке забора рабочие вкопали 9 столбов на расстоянии 2 метров друг от друг?? Какой длины будет забор сделай к задаче чертеж
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
9*2=18(м)-будеи забор
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