При установке забора рабочие вкопали 9 столбов на расстоянии 2 метров друг от друг?? Какой длины будет забор сделай к задаче чертеж

Математика

При установке забора рабочие вкопали 9 столбов на расстоянии 2 метров друг от друг?? Какой длины будет забор сделай к задаче чертеж

Автор: Гость