При взаимодействии с избытком соляной кислоты металла ( валентность, которого во ??сех соединениях равна 2) массой 12 грамм образовался водород объёмом 6,72 литра( н.у.)

Гость: Гость:

X + 2HCl = XCl2 + H2 найдем количество водорода: n(H2)=6.72/22.4=0.3 моль по уравнению реакции, такое же количество металла вступило в реакцию. Зная его массу и количество - найдем молярную массу: M(X)=12/0.3=40 Это кальций Ca