Прямая проходит через точки А(1;10) и В(-1;-4). Найдите площадь треугольника, ограничен??ого этой прямой и осями координат
Геометрия
Прямая проходит через точки А(1;10) и В(-1;-4). Найдите площадь треугольника, ограничен??ого этой прямой и осями координат
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Найдем уравнение прямой АВ по формуле (у-у1)/(у2-у1)=(х-х1)/(х2-х1), (у-10)/(-1-10)=(х-1)/(-1-1); 14х-2у+6=0, Определим координаты пересечения прямой АВ с осями координат. х=0; 2у=6; у=3; Точка N(0;3). у=0; 14х=-6; х=-3=7. Точка М(-3/7; 0). ΔМNО- прямоугольный. Вычислим его площадь S=0,5·(3/7)·3=9/14 см². Ответ: 9/14 см².
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