Прямая проходит через точки А(1;10) и В(-1;-4). Найдите площадь треугольника, ограничен??ого этой прямой и осями координат

Геометрия

Прямая проходит через точки А(1;10) и В(-1;-4). Найдите площадь треугольника, ограничен??ого этой прямой и осями координат

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