Прямолинейное движение точки описывается законом x(t)=t^4 - 3t. Найдите скорость и уск??рение в момент t=1.
Алгебра
Прямолинейное движение точки описывается законом x(t)=t^4 - 3t. Найдите скорость и уск??рение в момент t=1.
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