Прямолинейное движение точки описывается законом x(t)=t^4 - 3t. Найдите скорость и уск??рение в момент t=1.

Алгебра
Прямолинейное движение точки описывается законом x(t)=t^4 - 3t. Найдите скорость и уск??рение в момент t=1.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Вставь пропущенные буквы.Выдели нужными значками те части слов,в которых пропуще??ы орфограммы. Третье предложение разбери по членам предложения. З...
Ответить
Математика
Из этих чисел надо найти те которые делется а)на 2 б)на5 в)на 2 и 5 г) на 10 числа 128,324,500,506,725,905,830,962,750,1000,1262,2440
Ответить
Информатика
Какие алгоритмы называются линейными
Ответить
Математика
Книга стоит 97 руб а блокнот 9 руб. На сколько книга дороже десяти таких блокнотов
Ответить
Информатика
Очень нужно плиз помагите
Ответить