Прямолинейное движение точки задано уравнением S=5t4-2t-1(м). Вычислить скорость и ускорение при t=4с (Мне нужно полное решение)

Алгебра

Прямолинейное движение точки задано уравнением S=5t4-2t-1(м). Вычислить скорость и ускорение при t=4с (Мне нужно полное решение)

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