Прямолинейное движение точки задано уравнением S=5t4-2t-1(м). Вычислить скорость и ускорение при t=4с (Мне нужно полное решение)
Алгебра
Прямолинейное движение точки задано уравнением S=5t4-2t-1(м). Вычислить скорость и ускорение при t=4с (Мне нужно полное решение)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
S= 5t^4 -2t - 1 v = S' =20*t³ - 2 ; v(4) =20*64 -2 =1278 (м/с) - скорость а= v' = 60*t² ; a(4) = 60*16 =960 (м/c²) - ускорение
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