Прямоугольник разрезали на 8 равных частей.Найди площадь прямоугольника, если площадь одной восьмой его части равна 5 см.

Математика
Прямоугольник разрезали на 8 равных частей.Найди площадь прямоугольника, если площадь одной восьмой его части равна 5 см.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
200 см в квадрате.........
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Переведите глаголы в Past Simple
Ответить
Математика
Из двух городов расстояние между которыми 1560 км вышли одновременно 2 поезда скоро??ть одного 44км/ч найдите скорость другого если они встретились...
Ответить
Алгебра
Преобразуйте выражение в многочлен стандартного вида: -6(5m - n)²
Ответить
Литература
План по стихотворению дедушка Мазай и зайцы
Ответить
Обществознание
Эссе на тему закон суров но это закон
Ответить