Прямоугольник разрезали на 8 равных частей.Найди площадь прямоугольника, если площадь одной восьмой его части равна 5 см.

Математика

Прямоугольник разрезали на 8 равных частей.Найди площадь прямоугольника, если площадь одной восьмой его части равна 5 см.

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