Прямоугольник разрезали на 8 равных частей.Найди площадь прямоугольника, если площадь одной восьмой его части равна 5 см.
Математика
Прямоугольник разрезали на 8 равных частей.Найди площадь прямоугольника, если площадь одной восьмой его части равна 5 см.
Ответ(ы):
Гость:
200 см в квадрате.........
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