Прясоугольный треугольгик ABC лежит в плоскости альфа .угол ACB=90. Отрезок CKперпенди??улярег плоскости альфа.Найти расстояние от точки К до АВ, если АС=3.ВС=4.угол СКМ=30. СМ перпендикулярно АВ

Геометрия

Прясоугольный треугольгик ABC лежит в плоскости альфа .угол ACB=90. Отрезок CKперпенди??улярег плоскости альфа.Найти расстояние от точки К до АВ, если АС=3.ВС=4.угол СКМ=30. СМ перпендикулярно АВ

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