Причины феодальной раздробленности империи карла великого а)завоевание Карлом ??еликим Саксонии б)провозглашение Карла великого императором в)верденский договор о разделе империи между внуками г)междоусобные войны между фео...
История
Причины феодальной раздробленности империи карла великого а)завоевание Карлом ??еликим Саксонии б)провозглашение Карла великого императором в)верденский договор о разделе империи между внуками г)междоусобные войны между феодалами
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Гость:
В) Сам в школе недавно проходил)
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