Придумай 15 словосочетаний с орфаграмой ы,и после ц

Русский язык
Придумай 15 словосочетаний с орфаграмой ы,и после ц
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Цыпленок шёл на цыпочках цыган увидел цыпленка и сказал "Цыц!"
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