Придумай четыре примера на сложения трёх значных с трёх значными числами с переходом через разряд

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При сложении трехзначных чисел, а это разряды единиц, десятков и сотен возможен переход в разряд единиц тысяч, если при сложении единиц сотен число окажется больше или равно десяти: 500+500=1000 700+400=1100 900+800=1700 300+900=1200