В поход пошло 20 человек: мужчины, женщины и дети. Каждый мужчина нес груз 20 кг, кажд??я женщина – 5 кг, а каждый ребенок – 3 кг. Вместе все несли 137 кг. Сколько мужчин. Сколько женщин и сколько детей пошло в поход?
Математика
В поход пошло 20 человек: мужчины, женщины и дети. Каждый мужчина нес груз 20 кг, кажд??я женщина – 5 кг, а каждый ребенок – 3 кг. Вместе все несли 137 кг. Сколько мужчин. Сколько женщин и сколько детей пошло в поход?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6 мужчин, 1 женщина, 4 детей.
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