В поход пошло 20 человек: мужчины, женщины и дети. Каждый мужчина нес груз 20 кг, кажд??я женщина – 5 кг, а каждый ребенок – 3 кг. Вместе все несли 137 кг. Сколько мужчин. Сколько женщин и сколько детей пошло в поход?

Математика

В поход пошло 20 человек: мужчины, женщины и дети. Каждый мужчина нес груз 20 кг, кажд??я женщина – 5 кг, а каждый ребенок – 3 кг. Вместе все несли 137 кг. Сколько мужчин. Сколько женщин и сколько детей пошло в поход?

Автор: Гость