Решите что можете пожайлуста

Гость: Гость:

1. дано: a=0.25 м/с^2 t=2мин=120с V0=0 V=? решение: V=V0+at=at=0.25*120=30м/с^2 2 дано: a=0.5м/с^2 R=50м V=? решение: 1) a=V²/R =>V²=a·R 2) V=√(aR)=√(0,5·50)=√25=5 м/с 3. вроде сначала замедляется, потом движется равномерно, потом равноускоренно на первом участке V0=2м/с, V=-2м/с, t=2с, a=(V-V0)/t=(-2-2)/2=-2м/с^2 на втором участке V=-2м/с, это равномерное движение, поэтому a=0 на третьем участке V0=-2м/с, V=1м/с, t=3с,a=(V-V0)/t=(1-(-2))/3=1м/с^2 4. x1=5000-250t x2=62.5t 5000-250t=62.5t t=16с x=5000-250*16=1000м сорян, графически не могу прислать 5. Дано: V0=43.2км/ч=12м/с V=0t=3с S=? v = vo + at => 0=12+а*3 => а=-4м/с² S = V0t + (at^2) /2 S=12*3+((-4)*3²)/2 =18мк сожалению, я не могу отправлять задачи, которые решаются графически, так что уж извините)