Белка летит со скоростью 10 журавлей в час. Сколько бровей у ежа , если вода зеленая ПОМОГИТЕ СРОЧНО !

Математика
Белка летит со скоростью 10 журавлей в час. Сколько бровей у ежа , если вода зеленая ПОМОГИТЕ СРОЧНО !
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Парадокс. Но все просто белка не летает, а количество бровей у ежа вы к превеликому сожалению, не найдете зная цвет воды . Разве что искать скорость белки в журавлях, а кол-во бровей у ежа в зеленых водах....
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