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42 умножить на 13 в столбик
Математика
42 умножить на 13 в столбик
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Гость:
6 42 13 __ 126 + 42 ___ 546 Так)
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