Анализ эпизода когда дуня приехала к могиле отца станционный смотритель срочно н??до пожалуйста

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"Станционный смотритель" главные герои: Самсон Вырин-смотритель Дуня-его дочь Ротмистр Минский В произведении А.С.Пушкина "Станционный смотритель" рассказывается о легкомыслии единственной дочери смотрителя-Самсона Вырина.Дуня помогала отцу,развлекая дворян,когда те останавливались у него и ждали лошадей.Но однажды она влюбилась в одного из дворян и уехала с ним.Ее отец не мог себе места найти и слег,ведь все,что у него было-это любимая дочь.В поисках дочери он отправляется пешком в Петербург,узнав из подорожной,куда направлялся ротмистр Минский.После недолгого разговора Минский дал Вырину немного денег и выпроводил его.Он ушел в глубоком горе,ведь Дуня была его единственной радостью и утешением,поэтому,когда ее не стало,смотритель умер от горя:из его жизни ушло все самое дорогое,что у него было.Дуня потом приходила на кладбище к покойному отцу,но что толку,ведь его все равно не вернуть. В этом рассказе меня поразила такая всепоглощающая любовь к дочери.Настолько сильная любовь и привязанность,что погубила отца.Но мне не понравился легкомысленный поступок Дуни,ведь она бросила своего старого отца который любил ее больше жизни.