Сочинение на казахском языке про "моё здоровье" с переводом на русский

Қазақ тiлi
Сочинение на казахском языке про "моё здоровье" с переводом на русский
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Менің денсаулығым.  Мені ата-анам бала кезден шынықтырған. Таза ауада көп серуендеткен. Өсе келе спортпен шұғылдандым. Міне, осының нәтижесінде денсаулығым өте жақсы. Мое здоровье. Мои родители с детства меня закаляли. На свежем воздухе прогуливали. Подрастая занимался спортом. Вот в результате мое здоровье отличное. 
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