Сравните экономическое и политическое развитие Франции в период 1 и 2 республики

Гость: Гость:

Надеюсь это верный ответ)))) Французская Республика одно из крупнейших государств в Европе. На территории Франциипредставлены разнообразные ландшафтно-климатические условия, сельское хозяйство и промышленность отличаются высоким уровнем развития и передовой технологией. Столица Париж – один из крупнейших центров европейской цивилизации.В 1800 Франция имела самую большую в Западной Европе численность населения. По переписи 1990, в стране проживало 56 614 тыс. человек. В 2005 году – 59,7 млн.человек. Рождаемость воФранции стала снижаться в середине 19 в. В 1938 она составляла 15 человек на 1000. После Второй мировой войны Франция пережила краткий «детский бум». К 1948 рождаемость повысилась до 21 человека на 1000, но затем постепенно снижалась вплоть до 1970-х годов, когда она стабилизировалась на уровне в 14–15 человек на 1000, а в 1990-х годах снова упала до 12–13 человек на 1000.Франция на протяжении длительного времени испытывала недостаток рабочей силы из-за низкого уровня рождаемости. Поэтому еще до Второй мировой войны там проживало около 3 млн. иностранцев, число которых к моменту переписи 1954 сократилось до 1451 тыс. человек, но к 2000 составило более 5 млн. человек. Главным образом, это выходцы из Португалии, Алжира, Италии, Испании, Марокко и Туниса.Конституция Пятой республики, разработанная под руководством генерала Шарля де Голля, была утверждена на референдуме, проведенном 28 сентября 1958 на территории самой Франции и в ее заморских департаментах. По конституции президент республики является центральной политической фигурой. Президент назначает премьер-министра и отдельных министров. Премьер-министр и кабинет министров ответственны перед парламентом..