У якому році народився Т.Шевченко?

Литература
У якому році народився Т.Шевченко?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тарас Григорович Шевченко народився 9 березня 1814 року в с. Моринцях.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Запишите наименьшее натуральное число,кратное числам2и3,6и8,9и12,15и21 С объяснением
Ответить
Русский язык
Продолжить сказку про василису премудрую, кощея ,горыныча с приставками при ,пре Прекрасным вечером Василисе Премудрой приснился пречудливый сон. ....
Ответить
Математика
Белка летит со скоростью 10 журавлей в час. Сколько бровей у ежа , если вода зеленая ПОМОГИТЕ СРОЧНО !
Ответить
Математика
2+2*56+7890:6784+679943*657485+8-60000000+7000*5567 найдитеп ответ плиииииииз
Ответить
Литература
План к сказке маленький принц
Ответить