У якому році народився Т.Шевченко?
Литература
У якому році народився Т.Шевченко?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тарас Григорович Шевченко народився 9 березня 1814 року в с. Моринцях.
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