Запишите наименьшее натуральное число,кратное числам2и3,6и8,9и12,15и21 С объяснением

Гость: Гость:

1) 2 и 3. 6 2) 6 и 8. 24 3) 9 и 12. 72 4) 15 и 21. 105. объяснение: надо разложить оба числа в каждой паре. первое число и умножить его на недостающие из 2 пары. ну, объяснила непонятно, но ответ есть. :)