Запишите наименьшее натуральное число,кратное числам2и3,6и8,9и12,15и21 С объяснением
Математика
Запишите наименьшее натуральное число,кратное числам2и3,6и8,9и12,15и21 С объяснением
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 2 и 3. 6 2) 6 и 8. 24 3) 9 и 12. 72 4) 15 и 21. 105. объяснение: надо разложить оба числа в каждой паре. первое число и умножить его на недостающие из 2 пары. ну, объяснила непонятно, но ответ есть. :)
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