Продолжить сказку про василису премудрую, кощея ,горыныча с приставками при ,пре Прекрасным вечером Василисе Премудрой приснился пречудливый сон. ............

Гость: Гость:

Неприодолимы были те припятствия. Но вдруг прилетел прекрасный Иван царевич на ковре самолете.Иван приобрел себе мечь булатный, отдал его змею. Змей все и преодолел, только жажда нго одолела.Как прелестно, ведь он смог преодолеть эти припятствия!