Продолжить сказку про василису премудрую, кощея ,горыныча с приставками при ,пре Прекрасным вечером Василисе Премудрой приснился пречудливый сон. ............
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Продолжить сказку про василису премудрую, кощея ,горыныча с приставками при ,пре Прекрасным вечером Василисе Премудрой приснился пречудливый сон. ............
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Неприодолимы были те припятствия. Но вдруг прилетел прекрасный Иван царевич на ковре самолете.Иван приобрел себе мечь булатный, отдал его змею. Змей все и преодолел, только жажда нго одолела.Как прелестно, ведь он смог преодолеть эти припятствия!
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