Прочитай начало истории.Представь что могло произойти далее. Однажды с нами случилась такая история. Мы ходили в лес по грибы.Не успели зайти за деревья,как... Придумать своё окончание.
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Прочитай начало истории.Представь что могло произойти далее. Однажды с нами случилась такая история. Мы ходили в лес по грибы.Не успели зайти за деревья,как... Придумать своё окончание.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Не успели зайти за деревья, как начался град, ливень, дерево упало прямо перед нами... Можно самому что нибудь было придумать :)
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