Прочитай сказку К. Д. Ушинского

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Прочитай сказку К. Д. Ушинского
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Неладно скроен, да крепко сшит — Неладно (нескладно, худо и т.п.) скроен, да крепко (плотно) сшит кто О человеке неуклюжем, нескладном, но крепком, сильном … 
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