Лікар Айболить роздав чотирьом звірам, що захворіли, чудодійні пігулки. Носоріг о??ержав на пігулку більше ніж крокодил, гіпопотам – на одну більше ніж носоріг, а слон – на одну більше, ніж гіпопотам. Скільки пігулок з’їсть слон?

Математика

Лікар Айболить роздав чотирьом звірам, що захворіли, чудодійні пігулки. Носоріг о??ержав на пігулку більше ніж крокодил, гіпопотам – на одну більше ніж носоріг, а слон – на одну більше, ніж гіпопотам. Скільки пігулок з’їсть слон?

Автор: Гость