Лікар Айболить роздав чотирьом звірам, що захворіли, чудодійні пігулки. Носоріг о??ержав на пігулку більше ніж крокодил, гіпопотам – на одну більше ніж носоріг, а слон – на одну більше, ніж гіпопотам. Скільки пігулок з’їсть слон?
Математика
Лікар Айболить роздав чотирьом звірам, що захворіли, чудодійні пігулки. Носоріг о??ержав на пігулку більше ніж крокодил, гіпопотам – на одну більше ніж носоріг, а слон – на одну більше, ніж гіпопотам. Скільки пігулок з’їсть слон?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1+1=2(піг) - носоріг 2+1=3(піг) - гіпопотам 3+1=4(піг.) - слон
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