Придумай и напиши, что делают в этот момент твои родные и друзья. (по английски, 4 класс.)
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Придумай и напиши, что делают в этот момент твои родные и друзья. (по английски, 4 класс.)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Моя мама сейчас смотрит телевизор и готовит ужин. Папа заниматься за компьютером. мой друг сейчас делает домашнее задание. Now my mom is watching TV and cooking dinner. Pope to engage in the computer. My friend is now doing homework.
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