Придумай и запиши 5 вариантов приветствия одноклассникам мальчикам и 5 вариантов ??риветствия одноклассницам девочкам таких чтобы у них весь день было хорошее настроение.

Другие предметы

Придумай и запиши 5 вариантов приветствия одноклассникам мальчикам и 5 вариантов ??риветствия одноклассницам девочкам таких чтобы у них весь день было хорошее настроение.

Автор: Гость