Придумай и запиши 5 вариантов приветствия одноклассникам мальчикам и 5 вариантов ??риветствия одноклассницам девочкам таких чтобы у них весь день было хорошее настроение.
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Придумай и запиши 5 вариантов приветствия одноклассникам мальчикам и 5 вариантов ??риветствия одноклассницам девочкам таких чтобы у них весь день было хорошее настроение.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
К мальчикам.Здорова,привет,здрасте...(дальше сам)к девкам приветик,приветики...(дальше сам)
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