Помогите пожалуйста написать сочинение на тему :"благо больного высший закон"
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Помогите пожалуйста написать сочинение на тему :"благо больного высший закон"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
"Благо больного-высший закон"- правильно ли это латинское изречение? Я думаю, что да. Ведь врач обязан вылечить больного, невзирая на его просьбы и страхи. Тут уместно вспомнить профессию врача-хирурга, который, чтобы больному стало легче, обязан его прооперировать. Можно ли не делать аппендэктомию из-за страха человека перед операцией? Нет конечно, тогда человек умрет. Жизнь человека - приоритетная ценность, поэтому хирург вынужден нанести пациенту вред, чтобы потом человеку стало лучше.
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