Помогите пожалуйста написать сочинение на тему :"благо больного высший закон"

Гость: Гость:

"Благо больного-высший закон"- правильно ли это латинское изречение? Я думаю, что да. Ведь врач обязан вылечить больного, невзирая на его просьбы и страхи. Тут уместно вспомнить профессию врача-хирурга, который, чтобы больному стало легче, обязан его прооперировать. Можно ли не делать аппендэктомию из-за страха человека перед операцией? Нет конечно, тогда человек умрет. Жизнь человека - приоритетная ценность, поэтому хирург вынужден нанести пациенту вред, чтобы потом человеку стало лучше.