На весы положили 3 одинаковые по массе дыни, одну из дыни заменили арбузом который вдвое тяжелее дыни. весы показали 16 килограмм .Какова масса дыни?

Математика
На весы положили 3 одинаковые по массе дыни, одну из дыни заменили арбузом который вдвое тяжелее дыни. весы показали 16 килограмм .Какова масса дыни?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3-1=2 дыни осталось на весах так как один арбуз весит как две дыни (вдвое тяжелее дыни), то на весах будет2+2=4 дыни, которые весят 16кг16/4=4кг весит одна дыня
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