По литературе задали таблицу про Арину Тимофеевну из произведения "Записки Охотн??ка" 1) Портретное описание 2)Социальный статус 3)Черты характера 4)Отношение с другими героями

Литература
По литературе задали таблицу про Арину Тимофеевну из произведения "Записки Охотн??ка" 1) Портретное описание 2)Социальный статус 3)Черты характера 4)Отношение с другими героями
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Она строгая и умная. она жила в Москве. она была очень добрая и милая не смотря на строгость. она очень хорошо относилась к другим героям.
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