В колхозном саду на каждые две груши приходится 5 - 10 яблонь в саду 18. Сколько всего плодовых деревьев растет в саду?

Математика

В колхозном саду на каждые две груши приходится 5 - 10 яблонь в саду 18. Сколько всего плодовых деревьев растет в саду?

Автор: Гость