В колхозном саду на каждые две груши приходится 5 - 10 яблонь в саду 18. Сколько всего плодовых деревьев растет в саду?
Математика
В колхозном саду на каждые две груши приходится 5 - 10 яблонь в саду 18. Сколько всего плодовых деревьев растет в саду?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)63 груш 15 яблок и 18 деревьев
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