Восприятие истолкование оценка стихотворения лермонтова парус

Литература
Восприятие истолкование оценка стихотворения лермонтова парус
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Парус в стихотворении Парус олецитворяет путника не известно куда плывущего. Многие стихи Лермонтова пропитаны грустью и одиночеством раскрывая настроение писателя. На мой взгляд у Лермонтова есть стихи синонимы например Парус и Тучи в этих стихах лирический герой рассуждает о неодушевлённых предметах как о путниках странствующих сравнивая их с собой. В стихотворении Тучи сравнивает открыто. "...Мчитесь словно как я же , изгнанники" А в Парусе скрытно и читатели сами должны понять что он говорит о себе.
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