Сколько у меня волос на голове если я лысый? срочно ответьте нужно срочно!
Математика
Сколько у меня волос на голове если я лысый? срочно ответьте нужно срочно!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Какие могут быть волосы у лысого? Нет волос.
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