Школьники собрали 735 кг лука 1\3всего лука они разложили в ящики по 5 кг в каждый ящи??.Сколько для этого потребовалось ящиков?
Математика
Школьники собрали 735 кг лука 1\3всего лука они разложили в ящики по 5 кг в каждый ящи??.Сколько для этого потребовалось ящиков?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
45 ящиков нужно для лука
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