Школьники собрали 735 кг лука 1\3всего лука они разложили в ящики по 5 кг в каждый ящи??.Сколько для этого потребовалось ящиков?

Математика

Школьники собрали 735 кг лука 1\3всего лука они разложили в ящики по 5 кг в каждый ящи??.Сколько для этого потребовалось ящиков?

Автор: Гость