Кто такая Анна Кошмал
Информатика
Кто такая Анна Кошмал
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Анна Кошмал — украинская актриса. Известность получила благодаря роли Жени в пятом и шестом сезонах телесериала «Сваты», за которую была дважды номинирована на украинскую телевизионную премию «Телетриумф».
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