Какие из этих слов "иностранцы": солнце, абрикос, флаг, фрукт, армия, фигура, фура, этаж, эксклюзив, этюд, этикет, электричество, алюминий, лотос, аквариум, фотоэффект, ёлка, абажур, сочетания, цена, афоризм, фикус, элемент, иг...
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Какие из этих слов "иностранцы": солнце, абрикос, флаг, фрукт, армия, фигура, фура, этаж, эксклюзив, этюд, этикет, электричество, алюминий, лотос, аквариум, фотоэффект, ёлка, абажур, сочетания, цена, афоризм, фикус, элемент, игрушка, аэробика.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Этюд, этикет, алюминий, эксклюзив,
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